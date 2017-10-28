«مدني الرياض» يخمد حريقا في محولات محطة تنقية مياه بويب

تواصل – فريق التحرير:

نجحت فرق الدفاع المدني بالرياض، في السيطرة على حريق شب في محطة مياه بويب، إحدى المحطات التابعة لشركة المياه الوطنية بمدينة الرياض، حيث تمت بحمد الله السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح، أو امتداده إلى باقي أجزاء المنطقة.

وأفادت شركة المياه، في بيان لها، بأن أضرار الحريق اقتصرت على غرفة المحولات الكهربائية التي تعمل على تشغيل المحطة، إضافة إلى المعدات الخاصة بها.

وأكدت الشركة اتخاذها الحلول المؤقتة والعاجلة التي تضمن استمرارية ضخ المياه للعملاء لحين الانتهاء من أعمال إصلاح الأضرار التي لحقت بالمحطة في غرفة المحولات الكهربائية.

من جانبه، توِجه وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي، وعدد من المسؤولين بالشركة لموقع المحطة للاطمئنان على الوضع القائم، وتقييم الآثار التي نجمت عن الحريق، ووضع الخطط، للحد وبشكل عاجل من التأثيرات المصاحبة للحريق وعلى مستويات ضخ المياه لمدينة الرياض.

ووجه الرئيس التنفيذي بتحمل الشركة تكاليف إقامة العاملين وأسرهم بمحطة البويب لحين عودة التيار الكهربائي المتوقف عن محل إقامتهم.