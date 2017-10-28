«الدفاع المدني» يخمد حريقين في عرعر والمخواة دون إصابات

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت فرق الدفاع المدني، من إخماد حريقين وقعا في شقتين سكنيتين في عرعر وحي الفيصلية بمحافظة المخواة، ولم ينتج عنهما، ولله الحمد، أية وفيات، إلا إصابة واحدة في حريق “الفيصلية” لسيدة بحالة اختناق.

وقالت إدارة الدفاع المدني عبر حسابها بموقع “تويتر”: “أخمد مدني المخواة حريقاً اندلع في شقة بحي الفيصلية، وتم إخلاء 15 شخصاً وتعرضت امرأة لحالة اختناق تم معالجتها في الموقع”.

وفي تغريدة أخرى، أكدت الإدارة: أن مدني عرعر أخمد حريقاً اندلع في شقة بعمارة سكنية، حيث تم إخلاء 23 شخصاً، ولا إصابات ولله الحمد.