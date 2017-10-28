«الدفاع المدني» يخمد حريقين في عرعر والمخواة دون إصابات

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله
أقرا الخبر
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل
أقرا الخبر
انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

ترشيحاتنا

وزير المالية يكشف السبب وراء تأخر صرف البدلات والحوافز

وزير المالية يكشف السبب وراء تأخر صرف البدلات والحوافز

حساب المواطن: لا نصدر أي خطابات لهيئات حكومية خاصة بصك الإعالة

حساب المواطن: لا نصدر أي خطابات لهيئات حكومية خاصة بصك الإعالة

6 آلاف ريال غرامة لبعض المخالفات المرورية.. قريباً

6 آلاف ريال غرامة لبعض المخالفات المرورية.. قريباً

أول صورة لعضو الهيئة المصاب بالرصاص في عسير

أول صورة لعضو الهيئة المصاب بالرصاص في عسير

«الدفاع المدني» يخمد حريقين في عرعر والمخواة دون إصابات

«الدفاع المدني» يخمد حريقين في عرعر والمخواة دون إصابات
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت فرق الدفاع المدني، من إخماد حريقين وقعا في شقتين سكنيتين في عرعر وحي الفيصلية بمحافظة المخواة، ولم ينتج عنهما، ولله الحمد، أية وفيات، إلا إصابة واحدة في حريق “الفيصلية” لسيدة بحالة اختناق.

وقالت إدارة الدفاع المدني عبر حسابها بموقع “تويتر”: “أخمد مدني المخواة حريقاً اندلع في شقة بحي الفيصلية، وتم إخلاء 15 شخصاً وتعرضت امرأة لحالة اختناق تم معالجتها في الموقع”.

وفي تغريدة أخرى، أكدت الإدارة: أن مدني عرعر أخمد حريقاً اندلع في شقة بعمارة سكنية، حيث تم إخلاء 23 شخصاً، ولا إصابات ولله الحمد.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«مدني الرياض» يخمد حريقا في محولات محطة تنقية مياه بويب

«مدني الرياض» يخمد حريقا في محولات محطة تنقية مياه بويب

حتى الرابعة فجرا.. «مدني الجوف» يحذر من تداعيات موجة الغبار وانعدام الرؤية

حتى الرابعة فجرا.. «مدني الجوف» يحذر من تداعيات موجة الغبار وانعدام الرؤية

وفاة وإصابة 9 أشخاص في حريق مصفاة نفط بإيران

وفاة وإصابة 9 أشخاص في حريق مصفاة نفط بإيران

مصادر: مواطن يقتل زوجته في عرعر ويسلم نفسه للشرطة

مصادر: مواطن يقتل زوجته في عرعر ويسلم نفسه للشرطة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

أين ترى نفسك؟!
مقالات

أين ترى نفسك؟!

المزيد
أحبِبْ الناس ليحبوك
تدوينات حرة

أحبِبْ الناس ليحبوك

المزيد
هل اتخذت قرارك؟
مقالات

هل اتخذت قرارك؟

المزيد
معضلة “الأنموذج” في المشروع العلماني
مقالات

معضلة “الأنموذج” في المشروع العلماني

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>