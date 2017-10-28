«إندبندنت»: حظر اللحوم الحلال في «لانكشير» البريطانية يسبب انقساماً

تواصل – سامر محمد:

نشرت صَحِيفَة “إندبندنت” البريطانية مَقَالاً لكاتبة مسلمة “نباتية” اعتبرت فيه أن قرار مقاطعة “لانكشير” بحظر اللحوم الحلال، مضلل وانقسامي، ويستهدف المسلمين.

وأبرزت الكاتبة حظر مجلس مقاطعة “لانكشير” للحوم الحلال غير المصعوقة من التداول في المدارس، مُشِيرَة إلى أن القرار لن يعزز الظلم فحسب ضد المسلمين، وإنما قد يزيد أَيْضَاً من الانقسام بشكل أكبر داخل المجتمعات في بريطانيا.

وذَكَرَت أن المقترح قدم من قبل زعيم المجلس المحافظ “جيوف درايفر” الذي وصف ذبح الحيوانات دون صعقها أوَّلاً بالمكروه والقاسي حقاً، وهم أنفسهم نفس المحافظين الذين أرادوا إِلْغَاء حظر اصطياد الثعالب، متسائلة: كيف يصبح المحافظون بهذه السرعة أبطالاً مدافعين عن حقوق الحيوان.

وأَضَافَت أننا إذا كنا نشعر بالقلق إزاء الطريقة التي تعامل بها الحيوانات حين ذبحها، فعلينا أن ننظر أَيْضَاً في الظروف التي تتعرض لها الحيوانات في تربيتها، وعملية حقنها بالهرمونات لإِنْتَاج المزيد من الألبان، وفصل العجول عن أمهاتهم عند الولادة وغيرها.

واختتمت بأن حظر اللحوم الحلال لا يُنْقِذ الحيوانات أو العالم، ولكنه يتسبب في مزيد من الانقسام عبر استهداف المسلمين بهذا القرار.