اليمن.. توثيق 1082 انتهاكاً لحقوق الإنسان في شهرين

تواصل – واس:

قال التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإِنْسَان في اليمن: ‘‘إنه رصد نحو (1082) حالة انتهاك خلال شَهْري أغسطس وسبتمبر 2017م في مختلف المحافظات اليمنية.

وأَفَادَ التقرير، الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن هذه الانتهاكات توزعت ما بين القتل، والاعتداءات الجسدية، والإعدام دون محاكمة، والاعتقال التعسفي، والإِخْفَاء القسري، وتجنيد الأطفال، والاعتداءات على الممتلكات العامة والخَاصَّة، والتهجير القسري والامتناع عن تسديد رواتب الموظفين الحُكُومِيّين.

وأَوْضَحَ التحالف في بيانه أن مِيلِيشِيا الحوثي وصالح الانقلابية قتلت خلال أغسطس وسبتمبر (102) من إِجْمَاليّ القَتْلَى، مُشِيرَاً إلى أن المِيلِيشِيا تعتمد القصف العشوائي على التجمعات المَدَنِيّة خَاصَّة في محافظتي تعز والبيضاء، وتستخدم سلاح القناصة بشكل كبير ضد المَدَنِيّين.

ووثق التحالف اليمني ثلاث هجمات مميتة ارتكبتها الميليشيا الانقلابية في تعز بالقصف العشوائي على أحياء بير باشا وسوق الصميل وحي شعب الدباء ذهب ضحيتها (14) من السكان المَدَنِيّين بينهم: (9) أطفال، و(3) نساء، وعدد من الجَرْحَى أغلبهم من الأطفال.