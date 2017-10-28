وزير المالية يكشف السبب وراء تأخر صرف البدلات والحوافز

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قال وزير المالية محمد الجدعان ‘‘إن عدم صرف الحوافز والبدلات، والتي صدر قرار بإعادتها لموظفي الدولة يَأْتِي بسبب مشكلات تقنية، وأنه يجب على الإدارات المعنية حلها في إطار الميزانية‘‘.

وأشار، في حواره مع وكالة ‘‘بلومبرج‘‘ أمس الأول بالرياض، إلى أن إعادة الحوافز والبدلات ليس له تأثير كبير على الميزانية في ضوء الإِجْرَاءَات العديدة التي جرى اتخاذها من أجل رفع كفاءة الإنفاق.

وقال: ‘‘إن خفض فاتورة الرواتب سيظل هدفاً‘‘ مُوَضِّحَاً أن ذلك لن يتحقق من خلال تقليص رواتب الموظفين، وإنما عبر تعيين أعداد أقل بَدَلاً من المتقاعدين سنوياً.

وفي شأن آخر أَوْضَحَ الجدعان، أن إِصْدَار السندات الدَّوْلِيَّة لن يكون بالدولار فقط، وإنما من خلال عملات أخرى أَيْضَاً، مُوَضِّحَاً أنه في المرحلة الراهنة ليست هناك حاجة إلا إلى الدولار.