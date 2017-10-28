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النيابة العامة توضح حقوق الموقوف والمجني عليه

النيابة العامة توضح حقوق الموقوف والمجني عليه
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة التأكيد على حقوق الشخص المقبوض عليه عند ضبطه، والمجني عليه ومن ينوب عنه، وذلك وَفْقَاً لنظام الإِجْرَاءَات الجنائية.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها في “تويتر”: “يحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، ويحظر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة. م2 الإِجْرَاءَات الجزائية”.

وكانت النيابة العامة قد نَبَّهَت قبل أَيَّام إلى أنه “لا يجوز القبض على أَي إِنْسَان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما. م2 الإِجْرَاءَات الجزائية”.

وعن حق المجني عليه قالت: “من حق المجني عليه، أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده، رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص. م16 الإِجْرَاءَات الجزائية”.

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