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«خيركم» تطلق أول حلقة لتحفيظ القرآن الكريم بمطار «جدة»

«خيركم» تطلق أول حلقة لتحفيظ القرآن الكريم بمطار «جدة»
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تواصل – فريق التحرير:

كَشَفَت جمعية “خيركم” لتحفيظ القُرْآن الكريم بجدة، عن إطلاقها حلقة “لتحفيظ القُرْآن الكريم” بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ وذلك حِرْصَاً منها على تعليم كافة فئات المجتمع كتاب الله.

وَأَكَّدَت الجمعية في بَيَانٍ لَهَا أنها أَطْلَقَت تلك الحلقة، بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ليستفيد منها المسافرون وزوار المطار وسائقو التكاسي.

مِنْ جِهَتِه ذكر مدير المرافق العامة، الدكتور عبدالله بن حجر الغامدي، أن الإقْبَال على الحلقة كان كبيراً حيث زاد عدد المستفيدين في الحلقة أكثر من 150 دارساً؛ مِمَّا حفز الجمعية لإِطْلَاق حلقتين إضافيتين بعد صلاتي العصر والمغرب لكي تستوعب أكبر عدد ممكن من الرَاغِبِين في الانضمام لحلقات القُرْآن.

وبين الغامدي أنه خلال الأيام المقبلة سيتقدم عدد من دارسي حلقة المطار لاخْتِبَار أجزاء عم وتبارك، فيما شكر إِدَارَة المطار على تعاونها ودعمها للحلقة.

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