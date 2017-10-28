اختتام التمرين المشترك «الصمصام 6».. كمائن وإغارة وذخيرة حية (صور)

تواصل – واس:

اختتمت، أمس، فعاليات التمرين العسكري المشترك الصمصام 6 بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الباكستاني بتنفيذ عمليات استخدمت فيها الرماية بالذخيرة الحية، والنزول من الطائرات، والتعامل مع العبوات المبتكرة، وعمليات الكمائن، والإغارة والدوريات القتالية.

‎وعكس التمرين القدرة القتالية والاحْتِرَافية في تفعيل وتعزيز مفهوم القيادة والسيطرة، وإِصَابَة الأهداف بدقة عالية ومتناهية بشكل مشترك لدى الطرفين، حيث تم تنفيذ التمرين الختامي بنجاح، محققاً الأهداف المنشودة المخطط لها.

‎وشهد اليوم الختامي للتمرين حضور مَعَالِي قائد الفيلق الثلاثين في الجيش الباكستاني الفريق أكرم الحق، ونائب قائد القوات البرية الملكية السعودية اللواء الطيار الركن أحمد بن عبدالرحمن الشَهْري، وعدد من كبار قادة وضباط القوات المسلحة في البلدين.

وقدم اللواء الشَهْري في كلمة ألقاها بهذه المناسبة شكره وتقديره للحكومة الباكستانية؛ على ما قدمته من حسن الضيافة والاستقبال لمنسوبي القوات البرية الملكية السعودية المشاركة في هذا التمرين، مُثَمِّنَاً لجميع الضباط والأَفْرَاد الذين شاركوا في التمرين ما بذلوه من جهد في تنفيذ جميع المراحل بنجاح كبير؛ مِمَّا ساعد في رفع الكفاءة القتالية للقوات البرية السعودية.

مِنْ جَانِبِهِ، بين قائد التمرين العميد الركن محمد بن عبدالله البقمي أن التمرين اتسم بالجدية والتكامل في القيادة والسيطرة، وتوحيد المفاهيم والمصطلحات العسكرية المشتركة، وتنفيذ مراحل التمرين باحترافية بين الوحدات؛ مِمَّا أعطى الثقة الكاملة للقوات المشاركة فيه لتنفيذ المهام المسندة إليها.

يُذْكَرُ أَنَّ التمرين الصمصام 6 استمر ثلاثة أسابيع، ويَأْتِي ضمن التمارين المشتركة التي تشارك بها القوات البرية الملكية السعودية مع الدول الشقيقة والصديقة؛ بهَدَف رفع الكفاءة القتالية، بما يواكب العصر، وبما يؤكد تصميمها على الوقوف بكل قوة وحزم ضد التهديدات والتحديات التي تواجه المنطقة.