صحة حفر الباطن: وفاة طفل وإصابة 11 «تسمماً بمبيدات»

تواصل – حفر الباطن:

كشف بيان صادر عن الشؤون الصحية بحفر الباطن، أن أقسام الطوارئ بمُسْتَشْفَى الملك خالد والولادة والأطفال والقيصومة اسْتَقْبَلَت الخميس الماضي حالة وفاة، و١١ إِصَابَة، جميعهم أطفال نَتِيجَة تعرضهم لتسمم مبيدات.

ووَفْقَاً للبيان، فإن قسم الطوارئ بمُسْتَشْفَى القيصومة كان قد اسْتَقْبَلَ حالة وفاة، وإصابتين عند الساعة الثالثة مساء، وعَلَى الْفَوْرِ بَاشَر الفريق الطبي الإِجْرَاءَات الطبية اللازمة للحالتين وإحالتهم لمُسْتَشْفَى الولادة والأطفال.

كما أَشَارَ البيان إلى أن قسم الطوارئ بمُسْتَشْفَى الملك خالد، اسْتَقْبَلَ ثلاث حالات أخرى، وَتَمَّ عمل الإِجْرَاءَات الطبية اللازمة، وتحويلهم لمُسْتَشْفَى الولادة والأطفال لتلقي العلاج اللازم، كما اسْتَقْبَلَ طوارئ الولادة والأطفال ٦ حالات أخرى.

وأَوْضَحَ البيان، أن جميع الحالات مستقرة، وتخضع للعلاج اللازم، وحالتان تحت الملاحظة المشددة، فيما غادرت اليوم السبت ٦ حالات المُسْتَشْفَى بعد استقرار وضعها الصحي.

وأَضَافَ البيان، أن الشؤون الصحية ممثلة بإدارة الطب الوِقَائِيّ بَاشَرَت إِجْرَاءَات التأكد من أسْبَاب التسمم، حيث بَيَّنَت المؤشرات الأولية للفحوصات، وبِحَسَبِ الأعراض التي ظهرت على الحالات، تعرضهم للمبيدات التي تحتاج إلى الحذر بالتعامل معها لخطورة الأضرار المترتبة جَرَّاء ذلك.