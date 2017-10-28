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«العمل»: انطلاق المرحلة الثانية لـ«حماية الأجور» بالمنشآت بداية نوفمبر

«العمل»: انطلاق المرحلة الثانية لـ«حماية الأجور» بالمنشآت بداية نوفمبر
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة العمل والتنمية عن انطلاق المرحلة الثانية من برنامج “حماية الأجور” للمنشآت، بداية من أول نوفمبر المقبل.

وقالت الوزارة، عبر حسابها بموقع “تويتر”: “تبدأ المرحلة الثانية عشرة لبرنامج حماية الأجور للمنشآت البالغ عدد عامليها 40 عاملاً فأكثر بتاريخ 1-11-2017”.

يذكر أنه في الأول من أغسطس، بدأت الوزارة تطبيق البرنامج بحق المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 79 عاملاً، و60 عاملاً؛ حيث قدّرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة بـ7.021 منشأة، بعدد عمالة تبلغ نحو 481.097 عاملاً.

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