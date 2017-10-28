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حساب المواطن: لا نصدر أي خطابات للهيئات حكومية خاصة بصك الإعالة

حساب المواطن: لا نصدر أي خطابات للهيئات حكومية خاصة بصك الإعالة
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تواصل – فريق التحرير:

أكد حساب خدمة العملاء الخاص ببرنامج “حساب المواطن” أنّه لا يصدر أي خطابات لأي جهات رسمية، وذلك في إطار رده عدد من أسئلة واستفسارات المواطنين حول إمكانية إصداره خطابات لوزارات وهيئات حكومية مختلفة.

وكان عدد من المواطنين وجّهوا أسئلة لحساب خدمة العملاء التابع لحساب المواطن اليوم السبت (28 أكتوبر 2017)، حول إصدار الحساب خطابًا رسميًا إلى وزارة العدل أو المحاكم للحصول على صكّ الإعالة المطلوب من قبل الصندوق.

من جهة أخرى، أكّد الحساب مجددًا أنّ من يزاول أي نشاط تجاري يمكنه الاستفادة من برنامج حساب المواطن بشرط الإفصاح عنه حتى وإن لم تكن هناك عوائد.

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التعليقات (٢)اضف تعليق

  2. ١
    سالم

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

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