خلفا لـ«أمل الغامدي».. معلمة تتقاضى راتبها منذ سنوات «على الورق فقط»

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تواصل – فريق التحرير:

رغم تقديمها على إجازة منذ عام 1421 هـ، وعدم عودتها للعمل، اكتشفت مواطنة أنها معينة في وزارة التعليم كمعلمة رياضيات في عسير، وأن راتبها أصبح الآن 4580 ريالا، وأنه يتم صرفه بانتظام منذ عام 1422 هـ، حتى الآن، لكن دون أن يدخل حسابها شيء.

“ابتسام العمري”، يتكرر معها نفس القصة التي كانت بطلتها معلمة أخرى تدعى “أمل الغامدي”، بعدما كشف حساب المواطن تعيينها دون علمها، لكنها تعترف بأنها فقدت الأمل في تصحيح وضعها عقب ماراثون من المراجعات والخطابات للجهات المعنية دون جدوى، على حد تعبيرها.

التفاصيل التي روتها “ابتسام”، تشير إلى أنها كانت معلمة رياضيات على بند 105 في الثانوية الأولى بمحايل عسير لمدة سنتين، قبل أن تطلب إجازة استثنائية عام 1421 ولم تعد بعدها للعمل، ولم تقدم استقالتها، ظنا منها أن الأمر ستحسمه الوزارة نظير غيابها، إلا أن السنوات الـ17 التالية كشفت لها عن الأمر بشكل صادم.

وقالت ‘‘إنها استمرت في التعليم لمدة سنيتن، ثم طلبت إجازة استثنائية لمدة 3 أشهر وعادت إلى مدينة جدة، وبعد انتهاء المدة لم تعد مرة أخرى إلى المدرسة التي كانت تعمل بها، ولم تقدم استقالتها أو تطلب طي قيدها، بحكم أن الوزارة ستطوي قيدها بشكل تلقائي‘‘.

وأوضحت أن بداية علمها بالمشكلة كانت في عام 1433هـ، حين قررت التقديم على نظام حافز، وحينها راجعت الخدمة المدنية لتطلب منهم بيان خدمة، فأكدوا لها أنها لا تزال على رأس العمل، وعندما راجعت فرع وزارة التعليم بمنطقة الرياض عام 1434 أكد لها هو الآخر أنها لا تزال على رأس العمل في نظام المعارف الذي كانت تعمل به وزارة التعليم، فأخبروها أنها ثبتت كمعلمة رياضيات في مدينة أبها على المستوى الثالث المرتبة 72 براتب 4580 بتاريخ 16 /‏10 /‏1422، بعد أن كانت معينة على بند 105 كمعلمة في الثانوية الأولى بمحايل عسير، فطلبت منهم طي قيدها حتى تتمكن من التقديم على الوظائف الإدارية الحكومية، بحسب “مكة”.

وأفادت العمري، بأن فرع وزارة التعليم أوضح لها بأن الوزارة وبعد أن صدر قرار التثبيت، استمرت في صرف الرواتب لها لمدة 5 سنوات؛ مؤكدة أنها لم تتسلم أيا من تلك الرواتب المصروفة طوال تلك السنوات الخمس، وحتى الآن، لم يتم اتخاذ إجراء نهائي حيال تلك المشكلة الغريبة.

 

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