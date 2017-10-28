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«علم ينتفع به».. حكاية معلمة ابتكرت طريقة جديدة للتدريس ورحلت

«علم ينتفع به».. حكاية معلمة ابتكرت طريقة جديدة للتدريس ورحلت
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تواصل – فريق التحرير:

رحلت وبقي علمها صدقة جارية لها، بإذن الله، هذا هو حال المعلمة “البندري بنت ندا الزارع”، في مدرسة الثانية الابتدائية بدومة الجندل، والتي لقيت ربها، قبل أن تنفذ برنامجا تعليميا ابتكرته بعنوان “جدولي سر تفوقي”، يقوم على فلسفة التعليم باللعب، حتى يقبل عليه الأطفال.

بعد وفاتها، واصلت زميلاتها المعلمات تطبيق البرنامج على صفوف المرحلة الابتدائية من الصف الثالث حتى السادس، بنجاح كبير.

وقالت مساعدة المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع: “أحببتُ مشاركة المعلمات في تنفيذ البرنامج حتى بعد رحيل زميلتهن رحمها الله، إيماناً أن الأثر والعطاء يبقى حتى بعد الرحيل، والمعلمات اللاتي تميزن بالعطاء دائماً يبقى أثرهن أعواماً وأعوام، وبإذن الله جميع المدارس ستنفذ طريقة حفظ الجدول من خلال الألعاب”.

ومن جانبها، أوضحت مديرة إدارة الإشراف التربوي “بنات” ماجدة بنت عبيد البديوي أن البرنامج يذلل صعوبات مادة الرياضيات، وتكون في طريقة اللعب أكثر جاذبية للطالبات، وينمي مهارات ذاتية تلازم الطالبات في حياتهن، وينمي الملكات العقلية بالتفكير السريع والحل الصحيح.

وتحدثت زميلة الراحلة نجاة بنت دهام المرخان عن البرنامج أن زميلتها رحمها الله كانت حريصةٌ جداً على تنفيذه، إيماناً منها بأنه سيطور من عملية الاستيعاب وتقوية مهاراتهن، “فقيدت كل متطلبات البرنامج وطرق استخدام الالعاب، ووفقني الله انا وزميلتي منيرة مسلم في تطبيقه مع الطالبات”.

وشكرت الشايع رئيسة قسم شؤون تعليم البنات بمكتب التعليم بدومة الجندل الأستاذة نورة بنت حمود العجب، ورئيسة قسم الرياضيات طفله البحيران والمشرفات من دومة الجندل، كما أثنت على قائدة المدرسة هله الريس وزميلات المعلمة الراحلة، على الاهتمام والحرص بتطبيق البرنامج، كما كان مخطط له من قبلهن.

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