مسؤول روسي: العقوبات الأمريكية على موسكو ستخل بمبيعات أسلحتها في الشرق الأوسط

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تواصل – سامر محمد:

اعتبر “دمتري سوسلوف” مدير صندوق “نادي فالداي” الروسي، أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد الصناعات العسكرية الروسية، قد تؤثر على التعاون الروسي مع دول أجنبية.

وأشار في حديثه إلى وكالة أنباء “تاس” الروسية، إلى أن قائمة العقوبات المعلنة تؤثر على التعاون المستقبلي العسكري التكنولوجي الروسي مع دول أجنبية من بينها تركيا والسعودية وغيرهما، خاصة أن تلك العقوبات تشمل شركات روسية رائدة  تلعب دورا مهما في تصميم المعدات العسكرية الروسية.

ولفت إلى أن المشكلة تكمن في أن العقوبات الأمريكية واسعة النطاق والشركات الأجنبية التي تتعاون مع الشركات المشمولة في قائمة العقوبات، ربما تجد نفسها تحت طائلة العقوبات الأمريكية، مضيفا أن هذا الوضع قد يؤدي إلى تراجع التعاون العسكري التكنولوجي مع روسيا.

وكشف عن أن تلك العقوبات الأمريكية غير ملزمة وستستخدمها أمريكا سياسيا، فعندما تتدهور العلاقات الأمريكية مع دولة ما تتعاون مع شركات روسية على قائمة العقوبات، ستقوم واشنطن بمعاقبة تلك الدولة، لكنها لن تطبقها في ظل وجود علاقات طبيعة.

وذكر أن العلاقات الأمريكية التركية مضطربة حاليا مما يعني أن واشنطن قد تطبق العقوبات على أنقرة لأنها ترغب في شراء أنظمة دفاع جوي روسية متقدمة من شركات مدرجة على قائمة العقوبات.

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