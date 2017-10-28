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مروحية تخمد نيراناً مشتعلة بمبنى سكني في ثوانٍ

مروحية تخمد نيراناً مشتعلة بمبنى سكني في ثوانٍ
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تواصل – وكالات:

نشرت “قناة تلفزيونية أمريكية” لقطات فيديو مصورة لمروحية إطفاء حريق، وهي تقوم بإطفاء النيران المشتعلة في مجمع سكني عبر إلْقَاء كمية من الماء عليه لتخمد النيران في ثوانٍ قليلة.

ووَفْقَاً لـ”بي بي سي عَرَبِيّ” فقد اشتعلت النيران في مجمع سكني بمدينة لوس أنجلوس، وخرجت النيران عن السيطرة، لتتم بعدها الاستعانة بمروحية فريق إطفاء كانت على مقربة من المكان لمكافحة حريق في منطقة الغابات.

ولم ينجح الفريق في إطْفَاء النار في المحاولة الأولى، ولكن المرة الثَّانِية كان التصويب فيها أدق ونزلت المياه مباشرة على اللهب.

 

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