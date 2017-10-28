بعد الموافقة الملكية.. تعرف على تفاصيل مشروع تأهيل بئر زمزم

تواصل – مَكَّة الْمُكَرَّمَة:

كشف الرئيس العامّ لشؤون المسجد الحرام والمسجد النَبَوِيّ الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على البدء بمشروع تأهيل بئر زمزم.

وأَوْضَحَ رئيس شؤون المسجد الحرام أن ذلك يَأْتِي انْطِلاقَاً من اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بالحرمين الشريفين، ويجسد اهتمام القيادة الرشيدة بالتيسير والتسهيل على قاصديهما والعناية الفائقة ببئر زمزم المباركة، وتأهيلها وتطوير الخدمات فيها لإتاحة هذه الخدمة الجليلة لقاصدي الحرمين الشريفين.

وَأَشَارَ السديس إلى أن المشروع الخاص ببئر زمزم ينقسم إلى قسمين:

الأول: – سيكون عبارة عن استكمال إنشاء عبارات الخدمات الخَاصَّة بزمزم وعددها خمس عبارات من جهة المطاف الشرقي، ويصل عرض العبارات الإِجْمَالي ٨ أمتار، وطولها ١٢٠ متراً.

الثَّانِي: – استكمال المرحلة الأخيرة من تعقيم ومعالجة البيئة الخَاصَّة بالمناطق المحيطة ببئر زمزم من بواقي الخرسانات، والحديد الخاص بقبو المسجد الحرام القديم؛ للتقليل من نسبة المواد الضارة بمصادر مياه زمزم قدر الإمكان، ووضع نوعية خَاصَّة من “البحص” المعقم وهو ذو نفاذية عالية للمياه؛ حيث يسمح بتدفق مصادر مياه زمزم للبئر بشكل أفضل وأعلى.

ومِن الْمُقَرَّرِ أن تكون المدة الزمنية المقررة للمشروع 7 أشهر، على أن ينتهي العمل منها قبل شهر رمضان المبارك..

واختتم السديس تصريحه بحثّ قاصدي المسجد الحرام، بالتعاون مع الرئاسة والجهات المسؤولة، وتقدير العمل في هذا المشروع الذي يصبّ في تحقيق المصلحة العامة والحرص على سلامتهم وأمنهم، دَاعِيَاً الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وأمير مَكَّة الْمُكَرَّمَة، ونائبه خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في موازين أَعْمَالهم الصالحة إنه جواد كريم.