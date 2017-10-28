«أمانة الشرقية» تكشف حقيقة سرقة اللحوم بمسلخ حفر الباطن (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كَشَفَت أمانة المنطقة الشرقية عن تلقيها بلاغاً من أحد المواطنين عن مخالفات مرتكبة من قبل بعض العمالة في مسلخ أهلي بـ”حفر الباطن” مدعم بمقطع فيديو.

وأوضحت الأمانة، أن الجهات المختصة والمراقبين بَاشَروا الموقع بعد تلقي البلاغ للوقوف على حقيقة الأمر، ثم تبين الآتي:

وجود كمية الذبائح التي تم استقبالها يوم أمس بلغ ٨٠٠ رأس من الأغنام، و36 رأساً من الإبل، و5 رؤوس من البقر، وهذه الكمية نادراً ما تحصل إلا في المواسم.

تبين وجود بقايا من مخلفات لحوم الجمال تم وضعها في أكياس لرميها في المكان المخصص لها، إلا أن أحد العمال قَامَ وبتصرف فردي خاطئ بنقل هذه المخلفات إِلَى الغرفة الخَاصَّة به للاستفادة من بعض الزوائد إن وجدت والتخلص من الباقي.

وَأَكَّدَت الأمانة أنه وَنَتِيجَة لذلك تم استبعاد العامل المخالف، واتخاذ الإِجْرَاءَات النظامية بحق المستثمر وَفْقَ لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.

ولفتت الأمانة إلى أن الإجراء المتخذ تم لمنع حدوث أمور مشابهة مستقبلاً، والتخلص من المخلفات أوَّلاً بأول وبالطرق الصحيحة.

وكان مقطع فيديو قد نشر على مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ، يوثق فيه أحد المواطنين وجود أكياس لحم داخل غرف العمال بمسلخ أهلي بحفر الباطن، اتهم العمال بسرقتها وهو ما كَشَفَت أمانة المنطقة الشرقية حقيقته في البيان السابق.