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«تقويم التعليم» تعتمد المعايير والمسارات المهنية للمعلمين

«تقويم التعليم» تعتمد المعايير والمسارات المهنية للمعلمين
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تواصل – واس:

كشف مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم عن اعتماده، برنامج المعايير والمسارات المهنية للمعلمين الهادف إلى تطوير الأداء المهني التربوي، والتشجيع على تنمية المهارات والإِبْدَاع، وإثراء الفكر العلمي والبحث، وكذلك التطبيق العملي للمعايير المهنية في مجال التخصصات التربوية المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة الذي عقد في مقر الهيئة بالرياض؛ تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تقويم التعليم، ومنها: الفقرة (9) من المادة (ثَانِياً) التي نصَّت على “إعداد المعايير المهنية لممارسة مهن التعليم والتدريب، واعتمادها، ومتابعة تطبيقها”.

ووَفْقَاً لـ “وكالة الأنباء السعودية” فإن البرنامج يهدف إلى ضمان جودة التعليم المقدم للطلاب وتحسين تعلمهم، وتعزيز دور المعلمين ورفع تأهيلهم، ومتابعة مستوى تقدمهم، وتقديم الدعم والتدريب اللازم لهم، وتحديد المسارات المهنية لتقدمهم، بِالإِضَافَةِ إلى الإسهام في تطوير كليات إعداد المعلمين في الجامعات.

ويحدد البرنامج القِيَم والمسؤوليات والمعارف والممارسات التي ينبغي على المعلم تمثُّلها ومعرفتها وإتقانها؛ إِذْ تعد تلك المعايير المنطلق الأساس للمعلم للقيام بمهامه المهنية بكفاية واقتدار، كما أن تلك المعايير تركّز على مهام ادائية ومخرجات يُتوقَّع أن يتقنها الخريجون المرشَّحون للانضمام لمهنة التعليم، والمعلمون على رأس العمل، كما تركّز على أن يكون الطالبُ مِحْوَرَ العملية التعليمية.

ومن شأن البرنامج أن يُسْهِم في دعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر الالتزام بتطوير المعايير الوظيفية الخَاصَّة بكل مسار تعليمي؛ من أجل مُتَابَعَة مخرجات التعليم، وتقويمها وتحسينها، وتعزيز دور المعلّم ورفع تأهيله، ومتابعة مستوى التقدم في هذا الجانب.

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