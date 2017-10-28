شبكة أمريكية: السعودية أرض خصبة للاستثمار العالمي

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله
أقرا الخبر
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل
أقرا الخبر
انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

ترشيحاتنا

أول صورة لعضو الهيئة المصاب بالرصاص في عسير

أول صورة لعضو الهيئة المصاب بالرصاص في عسير

المفاجآت تتوالى في قضية المعلمة الوهمية «أمل الغامدي».. وقانوني يؤكد: تزوير وفساد

المفاجآت تتوالى في قضية المعلمة الوهمية «أمل الغامدي».. وقانوني يؤكد: تزوير وفساد

مصادر: توجيهات بدراسة طلبات إعفاء ذوي الظروف الخاصة من القروض العقارية

مصادر: توجيهات بدراسة طلبات إعفاء ذوي الظروف الخاصة من القروض العقارية

حساب المواطن يجيب على السؤال الأكثر تكراراً: متى الصرف؟

حساب المواطن يجيب على السؤال الأكثر تكراراً: متى الصرف؟

شبكة أمريكية: السعودية أرض خصبة للاستثمار العالمي

شبكة أمريكية: السعودية أرض خصبة للاستثمار العالمي
0

تواصل – سامر محمد:

رأت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية أن المملكة تمثل أرضاً خصبة للاستثمار الأجنبي؛ نظراً لِكَوْن ثلثي سكانها تحت سن الثلاثين عاماً، فَضْلاً عن حرصها على تنويع مصادر اقتصادها بَعِيدَاً عن الاعتماد على النفط.

ونقلت الشبكة عن الرئيس التنفيذي لبنك اسْتِثْمَارِيّ صيني، قوله: إن التكنولوجيا الصينية ستفوز على الأمريكية في السباق من أجل الفوز بالسوق السعودي المربح.

وأَضَافَ “فان باو” الرئيس التنفيذي لـ”تشينا رينيسانس” في حديثه إلى الشبكة الأمريكية، أن شركات تكنولوجية صينية كبرى مثل: “علي بابا”، و”تنسنت” الصينية لديهم بنية هيكلية قوية، وتسعى لاسْتِثْمَارَات كبرى من نظرائهم الأمريكيين مثل “جوجل”، و”فيسبوك”.

وتحدث عن أن جانباً مُهِمّاً جِدّاً يتعلق بالشركات الصينية يتمثل في قدرتها على العمل مع الحكومة، فالشعور بالارتياح عند العمل عن قرب مع الدولة بإمكانه أن يكون فعالاً في دول كالسعودية، والشرق الأوسط، حيث تلعب الحكومات هناك دوراً كبيراً في النمو الاقتصادي والتنمية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

أول روبوت يحصل على الجنسية السعودية

أول روبوت يحصل على الجنسية السعودية

وزير المالية: «مبادرة مستقبل الاستثمار» تُناقش فرصًا مبتكرة

وزير المالية: «مبادرة مستقبل الاستثمار» تُناقش فرصًا مبتكرة

السبهان: مشاريع المملكة تبين الفرق بين مَن يخطط لقوة وطنه ومَن يحرق شعبه

السبهان: مشاريع المملكة تبين الفرق بين مَن يخطط لقوة وطنه ومَن يحرق شعبه

مشروع «نيوم» لن تسري عليه أنظمة الضرائب والجمارك والعمل

مشروع «نيوم» لن تسري عليه أنظمة الضرائب والجمارك والعمل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

هل اتخذت قرارك؟
مقالات

هل اتخذت قرارك؟

المزيد
معضلة “الأنموذج” في المشروع العلماني
مقالات

معضلة “الأنموذج” في المشروع العلماني

المزيد
«تواصل» تكشف قصة «مشعل الشهراني» من رجل إطفاء لأول مبتعث ينضم لـ«ناسا»
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف قصة «مشعل الشهراني» من رجل إطفاء لأول مبتعث ينضم لـ«ناسا»

المزيد
«المدارس الأهلية» تثقل كاهل أولياء الأمور.. مبانٍ متواضعة وزيادة رسوم بدون مبرر
تقارير وحوارات

«المدارس الأهلية» تثقل كاهل أولياء الأمور.. مبانٍ متواضعة وزيادة رسوم بدون مبرر

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>