شبكة أمريكية: السعودية أرض خصبة للاستثمار العالمي

تواصل – سامر محمد:

رأت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية أن المملكة تمثل أرضاً خصبة للاستثمار الأجنبي؛ نظراً لِكَوْن ثلثي سكانها تحت سن الثلاثين عاماً، فَضْلاً عن حرصها على تنويع مصادر اقتصادها بَعِيدَاً عن الاعتماد على النفط.

ونقلت الشبكة عن الرئيس التنفيذي لبنك اسْتِثْمَارِيّ صيني، قوله: إن التكنولوجيا الصينية ستفوز على الأمريكية في السباق من أجل الفوز بالسوق السعودي المربح.

وأَضَافَ “فان باو” الرئيس التنفيذي لـ”تشينا رينيسانس” في حديثه إلى الشبكة الأمريكية، أن شركات تكنولوجية صينية كبرى مثل: “علي بابا”، و”تنسنت” الصينية لديهم بنية هيكلية قوية، وتسعى لاسْتِثْمَارَات كبرى من نظرائهم الأمريكيين مثل “جوجل”، و”فيسبوك”.

وتحدث عن أن جانباً مُهِمّاً جِدّاً يتعلق بالشركات الصينية يتمثل في قدرتها على العمل مع الحكومة، فالشعور بالارتياح عند العمل عن قرب مع الدولة بإمكانه أن يكون فعالاً في دول كالسعودية، والشرق الأوسط، حيث تلعب الحكومات هناك دوراً كبيراً في النمو الاقتصادي والتنمية.