رفض صرف رواتب عاملي التدريب المهني بالقصيم بسبب «العلاوة»

تواصل – القصيم:

رفضت وزارة المالية صرف رواتب مؤسسة التدريب المهني والتقني بمنطقة القصيم لِهَذَا الشهر؛ بعد خطأ من قبل المؤسسة، وَفْقَاً لـ«الوطن».

وأوضحت مصادر مُطَّلِعَة أن الوزارة رفضت صرف الرواتب للمؤسسة بعدما تضمنت العلاوة السنوية لرواتب الموظفين لِهَذَا الشهر دون توجيه رسمي.

وأَعَادَت المالية المسيرات للمؤسسة الأربعاء الماضي، والتي بِدَوْرِهَا ستقوم بإِزَالَة قيمة العلاوة وإِرْسَالها مطلع الأسبوع المقبل ليتم صرف راتب برج العقرب الذي كان مِن الْمُقَرَّرِ صرفه أول من أمس.

كما قامت المؤسسة العامة لتدريب المهني والتقني بتعديل قيمة صرف الراتب الشَهْري للموظفين من خلال برنامج الموظفين «بوابة الموظفين»، هذا ومن المتوقع أن يتم صرف العلاوة خلال الشَهْرينِ القادمين.