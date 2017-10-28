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6 آلاف ريال غرامة لبعض المخالفات المرورية.. قريباً

6 آلاف ريال غرامة لبعض المخالفات المرورية.. قريباً
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تواصل – الرياض:

كشفت مصادر مطلعة عن أن الإدارة العامة للمرور بصدد الانتهاء من إقرار تعديلات جديدة، على لائحة المخالفات المرورية تقضي برفع غرامة بعض المخالفات إلى نحو 6 آلاف ريال.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الوطن”، أن الإعلان عن تلك العقوبات الجديدة سيتم قريباً جداً، وستحمل رفع قيمة مخالفة السير العكسي إلى 6 آلاف ريال، وكشفت المصادر أيضاً عن أن نفس الغرامة التي تبلغ 6 آلاف ريال، سيتم تطبيقها كذلك على مخالفي السير بدون لوحات أمامية أو خلفية.

جدير بالذكر أن المملكة تتصدر دول العالم في أعداد الوفيات والإصابات والحوادث المرورية؛ إذ تم  تسجيل 86 ألف حالة وفاة بالمملكة، خلال الـ20 عاماً الماضية نتيجة الحوادث المرورية، منهم  53 % من السعوديين.

كما أن الخسائر المادية جراء الحوادث المرورية في المملكة بغلت خلال الـ12 شهراً الماضية 27 مليار ريال، وبلغ إجمالي الوفيات في الحوادث المرورية خلال الفترة ذاتها 12 ألف وفاة، و39 ألف إصابة ما بين متوسطة وخطيرة، بينها 3 آلاف حالة إعاقة.

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