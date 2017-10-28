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صحيفة بريطانية: المملكة تتجه لزيادة الإنفاق وإنعاش الاقتصاد العام المقبل

صحيفة بريطانية: المملكة تتجه لزيادة الإنفاق وإنعاش الاقتصاد العام المقبل
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تواصل – سامر محمد:

تخطط المملكة لزيادة الإنفاق العام المقبل، في وقت تحاول فيه الحكومة إنعاش الاقتصاد الذي تأثر جَرَّاء تراجع أسعار النفط وعدة سنوات من التقشف، بِحَسَبِ وزير المالية.

وتحدث وزير المالية “محمد الجدعان” لصَحِيفَة “فايننشال تايمز” البريطانية عن أن الرياض ستضع ميزانية توسعية في 2018م؛ لتلبية احتياجات القطاع الخاص، الذي يعتمد على الإنفاق الحُكُومِيّ.

كانت الحكومة اضطرت في السنوات الأخيرة لتقليص الإنفاق وتأجيل مشاريع جَرَّاء عجز الميزانية الناجم عن طول فترة تراجع أسعار النفط، وعلى الرغم من تراجع عجز المُوَازَنَة من 17.2% في 2016م إلى 9.3%، إلا أن الاقتصاد يُعَانِي من الركود العام الْجَارِي.

وذَكَرَت الصَحِيفَة أن الوزارة تخطط للوصول إلى حالة التوازن في الميزانية بحلول 2020م، وتضع ميزانية تصل إلى 928 مليار ريال في 2018م، مقارنة بـ890 مليار العام الْجَارِي.

وَأَكَّدَ “الجدعان” على أن المملكة ستزيد من الإنفاق كلما تطلب الاقتصاد ذلك، ولن تتخلى الوزارة عن مسؤولياتها لضمان راحة الشعب وإتاحة فرص العمل المطلوبة، وتَسْتَعِد الوزارة أَيْضَاً لبرنامج التحفيز بقيمة 200 مليار ريال لتحقيق دفعة إِضَافِيَّة للاقتصاد.

وتقوم وزارة المالية بتمويل قروض لمشاريع القطاع الخاص في مجالات كالرعاية الصحية، والتعليم وغيرها، في المناطق التي تُعَانِي من نقص الخدمات، وَأَكَّدَ “الجدعان” على أن هذا البرنامج بقيمة مليار ريال سيتم توسيعه في السنوات المقبلة.

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