«علاقة مقابل وظيفة».. وسم يفضح ابتزاز أصحاب عمل للفتيات

تواصل – فريق التحرير:

اشتعل موقع التواصل الاجتماعي تويتر بهاشتاق “علاقة مقابل وظيفة” الذي أطلقته أحد الحسابات كشفت صاحبته عن محاولة ابتزاز رخيصة قام بها أحد الأشخاص الذي يستغلون حاجة الفتيات للعمل فيحاولون ابتزازهن بطرق غير شريفة.

وانتشر مع الهاشتاق صورة للمحادثة بين الفتاة وصاحب العمل، وهو يساومها على قبول تعيينها لديه، في مقابل أن تقام بينهم علاقة غير شرعية عبر الجوال.

هاشتاق “علاقة مقابل وظيفة” انتشر كالنار في الهشيم عبر “تويتر”، وشارك فيه أكثر من 5 آلاف مغرد، حتى لحظة كتابة الخبر، وذلك بعد سويعات قليلة على إطلاقة، ليشهد قصص وحكايات من فتيات تعرضن لابتزاز مشابه من بعض من تتوفر لديهم فرص عمل.

المغردون طالبوا، وزارة العمل والجهات المختصة، بتتبع الهاشتاق، والوصول لأصل الموضوع والتصدي لتلك العمليات الابتزازية التي تتعرض لها بعض الفتيات.

وفي هذا الإطار علق صاحب الحساب “نواف” قائلا: “الإهانه والابتزاز اللي يتعرض لها أبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص سببه وزارة العمل اللي تاركة الخيط والمخيط للأجانب”.

فيما علقت مغردة تسمي نفسها “لطوفة” على الهاشتاق قائلة: “كنت مقدمة على وظيفة بشركه بروح للمقابلة قال من شروط العمل ما تلبسين عبايه تلبسين بنطلون وقميص”.

فيما علقت “xreenad0” في الهاشتاق قائلة، “كثير كذا الله المستعان بس من انفصلت من الشركه ورحت أقدم على وظايف شفت العجب من بعض أصحاب الشركات”.

وعلق “يحيى” قائلا، “يستغلون حاجتهم الماسة لأغراض دنيئة، مثل هؤلاء المفروض يُشهّر بهم وبأرقامهم، الله يرحم أيام الهيئة”.