«نيويورك تايمز»: المملكة غنية بالموارد.. وحان وقت استثمارها

تواصل- سامر محمد:

سلطت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية الضوء على انبهار رجال الأعمال والمستثمرين القادمين للمملكة بالموارد الطبيعية والمعالم الخلابة في المملكة خاصة المناطق المُطلة على البحر الأحمر والمياه الزرقاء والجزر هناك، والتي فتحت شهية المستثمرين للبدء في الاستثمار بمشاريع كبرى جديدة في السعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أن توجه المملكة للاعتماد على الطاقة الشمسية والتكنولوجيا الفائقة دليل على عزم القيادة الصريح لتحديث السعودية.

ونقلت الصحيفة عن “جيمس دورسي” من كلية “راجاراتنام للدراسات الدولية” في سنغافورة أن المملكة بها الكثير من الإمكانيات، ويبقى السؤال عن تحويل تلك الإمكانيات إلى واقع.

ورأت الصحيفة أن من بين أهداف المشاريع الكبرى التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تشجيع السعوديين على انفاق المزيد من المال داخل المملكة ليبقى هذا المال داخل الاقتصاد المحلي وبالتالي يساهم في توفير فرص العمل، لكن تلك المشاريع العملاقة تحتاج إنفاقًا حكوميًا كبيرًا وعمليات تشييد وبناء مكثفة، وهو الأمر الذي لن يدر عائدات غير نفطية سريعة أو يوفر فرص عمل للسعوديين سريعا.

ونقلت عن “ستيفن هيرتوج” من كلية الاقتصاد في لندن أن تلك المشاريع العملاقة بإمكانها أن توفر فرص عمل للسعوديين بشكل كبير في غضون 15 إلى 20 عاما.

وأكد بعض المحللين على أنه وعلى الرغم من فشل بعض المشاريع من قبل في المملكة، إلا أن الأمر يختلف الآن في ظل تولي الأمير محمد بن سلمان للمسؤولية عن تلك المشاريع مما يعني أنها ستمضي قدما.

وتناولت الصحيفة تصريحات “كيريل ديمترييف” الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر، والذي تحدث عن أن الصندوق سيجلب الشركات الروسية المتطورة لمشروع “نيوم”، مؤكدا إعجابه بالطاقة التي تسري في المملكة حاليا.