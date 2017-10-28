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النفط يقفز 2%.. و«رويترز»: تصريحات ولي العهد دعمت الأسعار

النفط يقفز 2%.. و«رويترز»: تصريحات ولي العهد دعمت الأسعار
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تواصل – وكالات:

قفزت أسعار النفط نحو 2 % أمس الجمعة، وارتفع خام القياس العالمي برنت متجاوزا 60 دولارا للبرميل بفعل دعم منتجين كبار لتمديد اتفاق تقليص الإنتاج ونزول الدولار عن ذروته في ثلاثة أشهر.

وقال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إن السعودية وروسيا أعلنتا دعمهما لتمديد اتفاق خفض الإمدادات الذي تقوده أوبك وذلك قبيل اجتماع المنظمة المقرر في 30 نوفمبر، وينتهي الاتفاق الحالي في مارس 2018 ،حيث ارتفعت العقود الآجلة لبرنت 05.1 دولار بما يعادل 8.1 % إلى 35.60 دولار للبرميل، بعد أن صعدت إلى 53.60 دولار، وهو أعلى سعر منذ يوليو 2015 ،ويزيد أكثر من 35 % فوق أدنى مستوى لعام 2017 المسجل في يونيو.

وأكدت وكالة «رويترز» أن التصريحات الأخيرة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، دعمت استقرار أسعار النفط.

وأضافت «استقرت أسعار النفط أمس الجمعة، ويحوم خام برنت قرب 60 دولارا للبرميل، بدعم من تصريحات لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يدعم فيها تمديد تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك».

وكان ولي العهد أكد في مقابلة مع «رويترز» أمس الأول الخميس، أن المملكة ستدعم تمديد خفض الإنتاج في مسعى لتحقيق الاستقرار بين العرض والطلب، وقال: «نحن ملتزمون بالعمل مع جميع المنتجين من دول أوبك ومن خارجها. لدينا اتفاق عظيم وتاريخي.. سندعم كل ما يمكن أن يحقق استقرار العرض والطلب.. والآن نستعيد زمام الأمور ً مجددا».

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