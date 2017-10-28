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فتاة يمنية تشج رأس قيادي حوثي بـ«ضربة فأس»

فتاة يمنية تشج رأس قيادي حوثي بـ«ضربة فأس»
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تواصل – متابعات:

تصدت فتاة يمنية لقيادي حوثي حاول الاعتداء عليها لإجبارها على التجنيد في ميليشيا الحوثي، وقامت بشج رأسه بضربة فأس نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب ماذكرت “الشرق الأوسط” نقلا عن الناشط الحقوقي علي حاشدي، إلى قيام قوة من ميليشيات الحوثيين قادها ضابط بالحرس الموالي للمخلوع صالح بالاعتداء على أهالي منطقة المعرص بمديرية الزهرة في محافظة الحديدة لإجبارهم على الانضمام إليهم.

وأوضح “حاشدي” أن فتاة يمنية سارعت بالتعاون مع أخريات إلى التصدي لتلك الحملة، ولم تجد الفتاة أمامها سوى أن تلقن القيادي الحوثي درساً قاسياً بعدما شجت رأسه بضربة فأس واحدة، ليرقد على إثرها في أحد مستشفيات مدينة الحديدة.

وأشار الناشط الحقوقي اليمني إلى أن أهالي مديرية الزهرة يتعرضون لانتهاكات مروعة من قِبل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

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