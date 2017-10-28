بالأرقام.. هكذا تسبب الانقلاب الحوثي في نزيف الاحتياطي النقدي لليمن

تواصل – واس

كشف المركزي اليمني عن استنزاف الاحتياطيات الخارجية للدولة البالغة (5.4) مليار دولار أمريكي بعد انقلاب الميلشيا الحوثية، لتصل إلى أقل من (600) مليون دولار أمريكي في مايو 2016م، وأدى ذلك إلى تعليق البنوك المراسلة عبر حسابات البنك الخارجية.

ووفق أحدث تقرير سنوي صدر للبنك المركزي اليمني، فإن استنزاف الاحتياطات الخارجية تسبب أيضاً في استنفاد خيارات معالجة وضع البنك، وعجزه عن سداد التزاماته الداخلية في صرف المرتبات منذ يوليو 2016م، وعجزه منذ مايو 2016م، في الوفاء بالتزاماته الخارجية في سداد التزامات المديونية الخارجية للجهات الثنائية ومتعددة الأطراف وتلك الالتزامات التي نشأت للبنوك اليمنية مقابل فتح الاعتمادات المستندية لواردات السلع الأساسية.

وأشار التقرير إلى أن الاستنزاف للاحتياطات الخارجية، أدى إلى استنفاد المخزون النقدي بالعملة الوطنية خلال نفس الفترة، والقيام بضخ الأوراق النقدية التالفة الآيلة للتدمير، مقابل عجز البنك عن الطباعة أو استقبال منح وقروض خارجية كونه كان مكبلاً ويرزح تحت الهيمنة والتهديد في صنعاء.