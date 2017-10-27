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توقعات «الأرصاد»: موجة غبار واسعة

توقعات «الأرصاد»: موجة غبار واسعة
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الشرقية، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة) في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق طريف والقريات وعلى مرتفعات جازان و عسير والباحة والطائف.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 16 – 38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط , وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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