أول صورة لعضو الهيئة المصاب بطلق ناري في عسير

تواصل – الرياض:

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أول صور لرجل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي تعرض لإطلاق نار بجوار كلية البنات بظهران الجنوب بمنطقة عسير، ويظهر وهو منوم على سريره بالمستشفى ويقوم بزيارته مدير شرطة عسير اللواء صالح سليمان القرزعي وعدد من مسؤولي الهيئة بعسير.

وكانت “تواصل” انفردت بخبر تعرض رجل هيئة بظهران الجنوب لإطلاق نار، بجوار كلية البنات، وأنه أصيب برصاصتين، ونقل إلى المستشفى وحالته مستقرة.

ودُشِّن وسم على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعنوان “إطلاق نار على رجل هيئة”، استنكر المغردون الواقعة وطالبوا الجهات المختصة بسرعة التحقيق وضبط الجاني، ونشرت أول صور لرجل الهيئة في المستشفى، في ظل صمت إعلامي عن الواقعة.

وتداول مغردون معلومات لم يتم التأكد منها حول الحادثة، فهناك من زعم أن طالبة تعرضت لمضايقات واستنجدت برجل الهيئة، ومن زعم أنها محاولة اختطاف.

وقال بتال ابن ذيب السبيعي، عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإعلامي بجريدة الرياض، عن الحادثة: “عضو هيئة تعرّض لثلاث طلَقات في جسده، ويرقد في المستشفى مُتعرِّضاً لنزيف في الوريد، فقط لأنّهُ رصَد رقم سيارة مُتحرّش”.

وأكد مغرد آخر، على حزم ولاة الأمر في التصدي لهذه التصرفات، وقال “تعودنا من ولاة الأمر رعاهم الله، الحزم ضد كل من تسول له نفسه التعدي على أمن واستقرار البلاد..والتصدي لمثل هذه التصرفات”.