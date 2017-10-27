«السديس» يعلن بدء مشروع تأهيل المناطق المحيطة ببئر زمزم

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله
أقرا الخبر
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل
أقرا الخبر
انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

ترشيحاتنا

المفاجآت تتوالى في قضية المعلمة الوهمية «أمل الغامدي».. وقانوني يؤكد: تزوير وفساد

المفاجآت تتوالى في قضية المعلمة الوهمية «أمل الغامدي».. وقانوني يؤكد: تزوير وفساد

مصادر: توجيهات بدراسة طلبات إعفاء ذوي الظروف الخاصة من القروض العقارية

مصادر: توجيهات بدراسة طلبات إعفاء ذوي الظروف الخاصة من القروض العقارية

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

متحدث التعليم يكشف ملابسات حرمان «موظفة وهمية» من دعم حساب المواطن

متحدث التعليم يكشف ملابسات حرمان «موظفة وهمية» من دعم حساب المواطن

«السديس» يعلن بدء مشروع تأهيل المناطق المحيطة ببئر زمزم

«السديس» يعلن بدء مشروع تأهيل المناطق المحيطة ببئر زمزم
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على البدء بمشروع تأهيل بئر زمزم.

وأشار إلى أن ذلك يأتي انطلاقا من اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله بالحرمين الشريفين ويجسد اهتمام القيادة الرشيدة بالتيسير والتسهيل على قاصديهما والعناية الفائقة ببئر زمزم المبارك وتأهيله وتطوير الخدمات فيه لإتاحة هذه الخدمة الجليلة لقاصدي الحرمين الشريفين.

وبين السديس أهمية هذا المشروع من حيث كونه يعنى بماء زمزم وقد قال صلى الله عليه وسلم” ماء زمزم لما شرب له”، وقال عليه الصلاة والسلام”إنها طعام طعم وشفاء سقم”،مشيدا بعناية هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها على يد الإمام المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن _ طيب الله ثراه_ فقد أوقف رحمه الله سبيل زمزم ليستفيد منها المسلمون، ومرورا بعهد أبنائه البررة رحمهم الله وصولا إلى هذا العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله.

ويقف مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم شاهدا حاضرا ومعلما بارزا حتى هذا العهد الزاهر حيث يولي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين هذا المشروع كل العناية والاهتمام.

الجدير بالذكر أن المشروع خاص ببئر زمزم وهو مكون من قسمين:
القسم الأول: – استكمال إنشاء عبارات الخدمات الخاصة بزمزم وعددها خمس عبارات من جهة المطاف الشرقي، ويصل عرض العبارات الإجمالي ٨ أمتار وطولها ١٢٠ متر.
القسم الثاني:- استكمال المرحلة الأخيرة من تعقيم ومعالجة البيئة الخاصة بالمناطق المحيطة ببئر زمزم من بواقي الخرسانات والحديد الخاص بقبو المسجد الحرام القديم للتقليل من نسبة المواد الضارة بمصادر مياه زمزم قدر الإمكان ووضع نوعية خاصة من البحص المعقم وهو ذو نفاذية عالية للمياه حيث يسمح بتدفق مصادر مياه زمزم للبئر بشكل أفضل و أعلى.

وأشار “السديس” إلى أن المدة الزمنية المقررة للمشروع ستكون ٧ أشهر، ليكون العمل منتهي به قبل شهر رمضان المبارك.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«السديس» يقرر إعفاء ونقل عددٍ من الموظفين ويوضح الأسباب

«السديس» يقرر إعفاء ونقل عددٍ من الموظفين ويوضح الأسباب

«السديس» يدشن قسمي العقيدة واللغة العربية بكلية المسجد النبوي (صور)

«السديس» يدشن قسمي العقيدة واللغة العربية بكلية المسجد النبوي (صور)

«السديس» يلقي درسه الأسبوعي بالمسجد الحرام (صور)

«السديس» يلقي درسه الأسبوعي بالمسجد الحرام (صور)

«السديس» يشرح «عمدة الأحكام للسعدي» بالمسجد الحرام.. الثلاثاء المقبل

«السديس» يشرح «عمدة الأحكام للسعدي» بالمسجد الحرام.. الثلاثاء المقبل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

هل اتخذت قرارك؟
مقالات

هل اتخذت قرارك؟

المزيد
معضلة “الأنموذج” في المشروع العلماني
مقالات

معضلة “الأنموذج” في المشروع العلماني

المزيد
«تواصل» تكشف قصة «مشعل الشهراني» من رجل إطفاء لأول مبتعث ينضم لـ«ناسا»
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف قصة «مشعل الشهراني» من رجل إطفاء لأول مبتعث ينضم لـ«ناسا»

المزيد
«المدارس الأهلية» تثقل كاهل أولياء الأمور.. مبانٍ متواضعة وزيادة رسوم بدون مبرر
تقارير وحوارات

«المدارس الأهلية» تثقل كاهل أولياء الأمور.. مبانٍ متواضعة وزيادة رسوم بدون مبرر

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>