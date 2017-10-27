مقاطع فيديو توقع بـ3 مفحطين في «القريات»

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت المديرية العامة للمرور من ضبط 3 مفحطين بعد تحليل مقطعي فيديو يظهران ممارستهم عملية التفحيط في محافظة القريات مهددين حياة المارة للخطر.

وقالت إدارة المرور في بيان عبر حسابها في “تويتر”: إنه “إشارة إلى مقطعي الفيديو التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وفيها قائدي مركبتين من نوع (أوبل) بدون لوحات والأخرى (BMW) يمارسان عملية التفحيط في أحد أحياء محافظة القريات في أوقات مختلفة، فقط تم التوصل لهما وضبطهما”.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنه بعد تحليل المقطعين والبحث والتحري عن مرتكبي المخالفة تم التوصل لهما بفضل الله ثم جهود رجال المرور السري والقبض عليهما، وإيداعهما التوقيف تمهيدا لاستكمال التحقيق وعرضهما على هيئة الفصل بالمخالفات المرورية لإصدار الأحكام الخاصة بهما كما تم حجز المركبتين في حجز المرور.