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تعرّف على 4 أسباب لانفجار سخانات المياه بالمنازل خلال الشتاء

تعرّف على 4 أسباب لانفجار سخانات المياه بالمنازل خلال الشتاء
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس من حوادث انفجار سخانات المياه في فصل الشتاء، موضحة أن 4 عوامل رئيسية تسبب هذا الانفجار ويجب العمل على تجنبها لمنع حدوث كوارث.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها على “تويتر”، أن من هذه الأسباب “تعطل صمام الأمان نتيجة الإملاح المترسبة، وكذلك حدوث تسرب الماء بسبب تآكل وصدأ في الهيكل أو ضعف بنقاط اللحام، من أهم أسباب انفجار سخانات المياه”.

وأشارت إلى أن من أسباب وقوع حادث انفجار السخانات في المنازل كذلك عدم فصل المنظم الحراري “الثرموستات” عند الوصول للدرجة الموصى بها، إضافة إلى سماكة أسطوانة الخزان أقل من المطلوب مما يزيد من ضغط البخار داخل السخان.

 

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