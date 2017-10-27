بعد تصريحات ولي العهد.. ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عامين

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وكالة “رويترز” أن التصريحات الأخيرة للأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع دعمت استقرار أسعار النفط.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها صدر يوم أمس أن أسعار النفط استقرت الجمعة، ويحوم خام برنت قرب 60 دولاراً للبرميل، بدعم من تصريحات لولي العهد الأمير محمد بن سلمان يدعم فيها تمديد تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك”.

وعززت تصريحات ولي العهد انتعاش أسعار سوق النفط، حيث تخطى سعر البرميل 60 دولارا وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2015م.

وكان سمو ولي العهد قد أكد على استعداد المملكة لتمديد اتفاقية خفض الإنتاج التي أثبتت جدواها بإعادة التوازن بين العرض والطلب، كما أشار إلى أن الطلب المرتفع على النفط قد استوعب الزيادة في إنتاج النفط الصخري.

يذكر أن ولي العهد أكد في مقابلة مع “رويترز”، الخميس، أن المملكة ستدعم تمديد خفض الإنتاج في مسعى لتحقيق الاستقرار بين العرض والطلب، وقال: “نحن ملتزمون بالعمل مع جميع المنتجين من دول أوبك ومن خارجها. لدينا اتفاق عظيم وتاريخي.. سندعم كل ما يمكن أن يحقق استقرار العرض والطلب.. والآن نستعيد زمام الأمور مجدداً”.

وبحلول الساعة 0648 بتوقيت جرنتش زاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة ثلاثة سنتات أو 0.05 في المئة إلى 59.33 دولار للبرميل. ويزيد برنت حالياً بمقدار الثلث عن أدنى مستوياته التي لامسها في يونيو الماضي، وبلغ مستويات لم يسجلها منذ منتصف 2015.

وارتفع إنتاج الخام الأمريكي 1.1 مليون برميل يومياً إلى 9.5 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي في 20 أكتوبر الجاري، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 52.61 دولار للبرميل متراجعاً ثلاثة سنتات أو 0.06 في المئة عن الإغلاق السابق، لكنه ارتفع بمقدار الربع عن أدنى مستوياته في 2017 التي سجلها في يونيو الماضي.