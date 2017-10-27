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إصابة شابين بطلقات نارية في مضاربة جماعية بالقريات

إصابة شابين بطلقات نارية في مضاربة جماعية بالقريات
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تواصل – فريق التحرير:

أصيب شابان سعوديان بطلقات نارية بالفخذ في مضاربة جماعية بين مجموعة من الأشخاص بمحافظة القريات في منطقة الجوف.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، بأنه ورد بلاغ لغرفة عمليات دوريات الأمن بمحافظة القريات عن وجود مضاربة جماعية بأحد أحياء المحافظة بين مجموعة من الأشخاص “سعوديي الجنسية” بالعقد الثاني من العمر.

وأضاف النومس أنه نتج عن تلك المضاربة إصابة اثنين منهم بطلق ناري (بالفخذ) وحالتهم الصحية مستقرة، وقامت شرطة محافظة القريات بضبط جميع الأطراف وإيداعهم التوقيف وإشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص.

وتابع متحدث شرطة الجوف، أن شرطة المنطقة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه كائناً من كان المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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