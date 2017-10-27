الإطاحة بمواطن ثلاثيني طعن وافداً وسلب أمواله بـ«الشرقية»

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة المنطقة الشرقية، أمس الخميس، من ضبط مواطن ثلاثيني متهم بسرقة وافد وطعنه وسرقة سيارة مواطن آخر.

وأوضح بيان للشرطة أنه عند الساعة الحادية عشر من صباح يوم أمس الخميس تبلغت شرطه محافظة قرية العليا من وافد عربي عن تعرضه للسلب بعد الاعتداء عليه طعنا بالسكين وإصابته من قبل شخصين علي طريق الرياض -الرفيعة، وسلب مبلغ مالي بحوزته والهرب لوجهة غير معلومة.

كما تبلغت شرطة المحافظة في وقت لاحق عن تعرض مركبة مواطن ثلاثيني للسرقة وهي بوضع التشغيل أثناء إيقافها بأحد مراكز التزود بالوقود بذات الطريق، حيث هرعت الدوريات الأمنية بشرطة المحافظة لمباشرة البلاغين وأسفرت المتابعة الأمنية عن رصد المركبة المسروقة وإيقافها والقبض على قائدها والذي اتضح أنه مواطن ثلاثيني.

وأضاف البيان أنه تبين تورط المتهم بحادثة سلب الوافد والاعتداء عليه بمشاركة زميل آخر له، علاوة على سرقة مركبة المواطن والهرب بها، وتم إحالته وأوراق القضية لفرع النيابة العامة بالمحافظة فيما يجري العمل على متابعة زميله والقبض عليه.