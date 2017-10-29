القاضي «آل شايع» ينال الدكتوراه في الفقه المقارن بجامعة الإمام

تواصل – علي آل هاشم:

حصل الشيخ الدكتور سعيد بن علي آل شايع القاضي بالمحكمة العامة بأبها على الدرجة العالمية العالية (الدكتوراة) من قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.

وقد ناقش آل شايع يوم أمس الخميس رسالته الموسومه بـ(السراج الوهاج الموضح لكل طالب محتاج) دراسة وتحقيقاً من باب صدقة الفطر وحتى نهاية كتاب الحج.

وقد ناقش فضيلته كلا من الأستاذ الدكتور أحمد بن صالح آل عبدالسلام مقررا والأستاذ الدكتور محمد بن جبر الألفي مناقشا والأستاذ الدكتور محمد بن منصور مدخلي مناقشاً، وقد حصل آل شايع على درجة ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.

“تواصل” تبارك لفضيلة الشيخ هذا الإنجاز ونسأل الله له التوفيق والسداد في حياته العلمية والعملية.