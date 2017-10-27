«تعليم الشورى» تنتقد المناهج وتطالب بإجراء تعديلات جوهرية

تواصل – الرياض:

طالبت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى وزارةَ التعليم بإجراء إصلاحات جوهرية في المناهج التعليمية، مشيرة إلى ضعف مخرجات التعليم وعجز المناهج التعليمية عن تهيئة الطلاب لرؤية 2030.

ودعت اللجنة في تقريرها، الذي رفعته لمجلس الشورى، وزارةَ التعليم إلى العمل على غرس قيم التقنية في الطلاب عبر مناهجها، لافتة إلى أن الجامعات اشتكت من ضعف مخرجات التعليم العام، ولجأت للسنة التحضيرية لمعالجة هذا الضعف، وفقاً لـ”المدينة”.

واعتبر التقرير أن وزارة التعليم لا تؤدي دورها المطلوب، مشيرة للضعف الأكاديمي والتنظيمي في الجامعات، بجانب تعثر توسع الاستثمار الخاص في الجامعات، حيث لا يتجاوز حجم الجامعات الخاصة 7 جامعات والكليات 23 كلية فقط.