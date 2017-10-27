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القبض على ياباني نفّذ 250 سرقة خلال 8 أعوام بملابس «النينجا»

القبض على ياباني نفّذ 250 سرقة خلال 8 أعوام بملابس «النينجا»
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تواصل – وكالات:

بعد أن قام بأكثر من 250 عملية سرقة خلال ثماني أعوام، ألقت الشرطة اليابانية مؤخراً القبض على لص سبعيني اعتاد التخفي بلباس النينجا.

وألقت الشرطة القبض على ميتسواكي تانيغاوا (74 عاماً) بعد ثماني سنوات قام خلالها بمئات السرقات للمتلكات يقدر ثمنها بـ 300.000 دولار أمريكي.

وبحسب تقارير الشرطة، فإن ميتسواكي امتهن السرقة لعدم رغبته بالحصول على عمل شريف، واعتاد على التخفي في زي مقاتلي النينجا أثناء قيامه بالسرقات.

وتظهر صور التقطتها كاميرات المراقبة، اللص الذي كان يرتدي زياً أسود اللون من رأسه حتى أخمص قدميه، وهو يتنقل عبر فتحات جدران الأبنية برشاقة عارضاً مهاراته الجسدية الفريدة.

وتقول مصادر في الشرطة اليابانية، إن تانيغاوا وقع في قبضة الشرطة أثناء عملية سرقة لمتجر للإلكترونيات في مدينة أوساكا اليابانية. وأثناء اقتياده إلى مركز الشرطة قال تانيغاوا إنه يشعر بالهزيمة، وإنه لم يكن يعتقد أنه سيقع في قبضة العدالة أبداً.

وبحسب تقارير الشرطة، فإن تانيغاوا اعترف بارتكابه 250 سرقة في السنوات الثماني الماضية، وكان يستغل مهاراته ورشاقته وتخفيه بزي النينجا الأسود تحت جنح الظلام أثناء تنفيذ عمليات السرقة، بحسب ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.

 

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