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5 جهات رسمية تجتمع لبحث مخاطر موسم الأمطار بـ«الشرقية»

5 جهات رسمية تجتمع لبحث مخاطر موسم الأمطار بـ«الشرقية»
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تواصل – الدمام:

بحثت أمانة المنطقة الشرقية وإدارات النقل والمياه والمرور والدفاع المدني في المنطقة خططها لمواجهة مخاطر موسم الشتاء، ونقاط تجمعات المياه التي على الطرق، والتي تتبع وزارة النقل وكيفية إيجاد الحلول العاجلة والسريعة لتصريف مياه الأمطار أو ربط النقاط مع شبكات تصريف مياه الأمطار التابعة للأمانة.

جاء ذلك خلال عقد أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير صباح أمس، -في مقر وكالة التعمير والمشاريع- اجتماعاً تحضيرياً مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لموسم الأمطار، بحضور وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م. عصام الملا ووكيل الأمين للخدمات م. صالح الملحم وعدد من قيادات الأمانة ورؤساء البلديات ومديري العموم وقيادات الجهات الحكومية.

وفِي بداية الاجتماع، أكد أمين المنطقة أن الاجتماع يأتي ضمن توجيهات أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، بالاستعداد المبكر لموسم الأمطار وتوفير كافة الإمكانات والتجهيزات لموسم الأمطار وإعداد الخطط المسبقة والاستفادة من التجارب الميدانية السابقة في مواسم الأمطار وتلافي الملاحظات والمعوقات التي حصلت في الموسم السابق.

ورحب م. الجبير بالجهات الحكومية ومشاركتها في الاجتماع، فيما قام وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م. الملا باستعراض البرامج والخطط، التي أعدتها الأمانة لهذا الموسم من خلال دراسة متكاملة أعدتها الأمانة حول نقاط تجمعات المياه، التي تتبع وزارة النقل، وتم خلال الاجتماع التشاور مع وزارة النقل على إيجاد الحلول العاجلة والسريعة لتصريف مياه الأمطار أو ربط هذه النقاط مع شبكات تصريف مياه الأمطار التابعة للأمانة، وتم خلال الاجتماع استعراض موقف أمانة المنطقة الشرقية حول الاستعدادات لموسم الأمطار الحالي، فيما تم استعراض موقف الإدارة العامة للطرق والنقل وموقف الإدارة العامة للمياه وموقف الإدارة العامة للمرور وموقف الإدارة العامة للدفاع المدني حول الاستعدادات لموسم الأمطار الحالي، وتم خلال الاجتماع التطرق إلى جميع الخطط المعدة من الجهات الحكومية للتعامل مع موسم الأمطار، إضافة إلى استعراض كافة الخطط والتجهيزات والاستعدادات للتعامل مع موسم الأمطار، فيما تم استعراض الخطة الكاملة، التي تم التنسيق بين الأمانة والجهات الحكومية ذات العلاقة للتعامل مع موسم الأمطار. وتم أيضا استعراض الأداء خلال موسم الأمطار السابق وجميع الملاحظات التي تمت معالجتها وسيتم تفاديها خلال موسم الأمطار الحالي، فيما تم استعراض المناطق غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار والخطة الموضوعة للتعامل مع هذه المواقع من خلال تجهيز الآليات والمعدات اللازمة لسحب مياه الأمطار من هذه المواقع بشكل سريع وتفادي تجمع مياه الأمطار.

وتم خلال الاجتماع استعراض شبكات تصريف مياه الأمطار القريبة من مواقع التجمعات ونقاط الربط المقترحة لمواقع تجمعات المياه بالطرق السريعة على شبكات تصريف مياه الأمطار التابعة للأمانة. وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة المنطقة محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن الاجتماع يأتي ضمن استعدادات أمانة الشرقية المبكرة للتعامل مع موسم الأمطار، من خلال وضع خطة متكاملة وذلك بمشاركة جميع الإدارات المختصة بالأمانة والجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال غرفة الطوارئ المشتركة، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات والخطوات اللازمة والمتاحة استعداداً لموسم هطول الأمطار.

وأشار إلى أن الأمانة بدأت في تجهيز جميع طاقاتها الفنية والبشرية، في وقت مبكر لهذا الموسم، والتجهيز لأي طارئ قد يتسبب جراء هطول الأمطار خاصة في المناطق، التي تشهد ارتفاعا في منسوب المياه وعدم وجود شبكات تصريف لمياه الأمطار، مؤكداً أنه يتم حالياً التأكد من جاهزية جميع محطات تصريف الأمطار في حاضرة الدمام وطاقتها التصريفية، كما هو مخطط لها، التي يبلغ عددها 44 محطة بطاقة تصريفية تبلغ سعتها 420 ألف متر مكعب في الساعة. وفِي نهاية الاجتماع، أعرب معاليه عن شكره وتقديره لجميع الجهات الحكومية على مشاركتها، وسرعة الاستجابة والتعاون بشكل مستمر في تقديم أسرع الحلول للتعامل مع موسم الأمطار. يذكر أن أمانة المنطقة الشرقية عقدت خلال الفترة الماضية عدداً من الاجتماعات والخطط والبرامج لهذا الموسم، كما سينفذ خلال الأسبوع المقبل خطة ميدانية على الواقع لمعرفة جاهزية كامل الإمكانات الخاصة بتصريف مياه الأمطار.

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