مصادر: توجيهات بدراسة طلبات إعفاء ذوي الظروف الخاصة من القروض العقارية

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ذكرت مصادر مطلعة أن الجهات العليا وجهت بتشكيل لجنة مختصة لدراسة طلبات ذوي الظروف الخاصة لإعفائهم من قروض صندوق التنمية العقاري، وقروض صندوق التنمية الزراعية، وبنك التسليف.

وأضافت المصادر، أن اللجنة ستعكف على فحص طلبات الإعفاء من القروض المقدمة من عدد من ذوي الظروف الخاصة، وستدرس اللجنة حالة مقدم الطب من الناحية الصحية والمالية، لتحديد من تطبق عليه شروط الإعفاء من القروض، وفقاً لـ”عكاظ”.

يذكر أن وزارة المالية كانت قد وقعت مع شركة “علم” لأمن المعلومات عقداً لمشروع الاستعلام الإلكتروني عن المقترضين، للتيسير على الوزارات والجهات الحكومية المختلفة في الاستعلام عن أوضاع المقترضين.