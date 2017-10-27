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تحذير.. لا تشارك طفلك أدوات المائدة

تحذير.. لا تشارك طفلك أدوات المائدة
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تواصل – وكالات:

يعتقد كثير من الآباء أن مشاركة القليل من الطعام من صحن الطفل أو بملعقته لا يضرّه، وأن تناول رشفة من كوب العصير الخاص به لا يستدعي القلق. بل إن البعض يظن أن مثل هذه التصرفات البسيطة قد تساعد مناعة الطفل، لكن الحقيقة أن لهذا الأمر تأثير سلبي على صحة الفم والأسنان.

استعمال نفس ملعقة الطفل أو تناول رشفة من كوبه الخاص يساعد على نقل بكتريا الفم المسببة للتسوس إليه، وقد يؤدي ذلك إلى مشاكل الأسنان في سن مبكر جداً إذا لم يهتم الأبوان بتنظيف أسنان الصغير جيداً.

ولا يقتصر الأمر على نقل بكتريا التسوس، فمشاركة أدوات المائدة يمكن أن تنقل عدوى الالتهاب الرئوي أو أي التهابات أخرى قد تكون لدى الشخص البالغ، في وقت لا تزال مناعة الطفل الصغير تنمو ولم تكتمل بعد.

من ناحية أخرى، من المفيد إكساب الطفل عادة استخدام أدوات المائدة الخاصة به فقط، والتأكيد على استقلاليته.

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