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جمرك البطحاء يحبط تهريب 370 ألف حبة «زاناكس» داخل شاحنتين

جمرك البطحاء يحبط تهريب 370 ألف حبة «زاناكس» داخل شاحنتين
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تواصل- فريق التحرير:

تمكّن جمرك البطحاء من إحباط محاولتين لتهريب 370,000 حبة “زاناكس” محظورة، كانت مُخبأة داخل شاحنتين قدمتا إلى الجمرك.

وأوضح مدير عام جمرك البطحاء، زياد البلوي، أنه تم إحباط تلك الكمية من خلال محاولتين لتهريبها، حيث عُثر على 250,000 حبة “زاناكس” كانت مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة للجمرك، داخل مخابئ تم تجهزيها في الصناديق الجانبية للشاحنة.

وأضاف “البلوي”، أنه في المحاولة الثانية عُثر على 120,000 حبة “زاناكس”، كانت مخبأة داخل خزان الوقود الخاص بشاحنة أخرى قدِمت للجمرك، مبينًا أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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