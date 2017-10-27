الجولات الميدانية لبلدية جازان ترفع من مستوى جودة مصانع الطعام

تواصل – جازان:

أوضح رئيس بلدية مدينة جازان محمد الهلالي أن البلدية حققت أرقاماً قياسية وإنجازات غير مسبوقة مقارنة بالسنوات الماضية، حيث ارتفعت نسبة إحصائيات المخالفات التي سجلتها البلدية من 21 % عام 1437 هـ إلى 79 % العام المنصرم، فيما زادت نسبة الزيارات الرقابية من 30 % إلى 70 % في عام 1438 هـ.

وفال إن ذلك جاء بمتابعة وتوجيهات أمين منطقة جازان محمد الشايع الذي شدد على رصد جميع المخالفات التي تلامس صحة المستهلك وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية دون تهاون.

وبيّن الهلالي أن إجمالي الجولات التفتيشية الميدانية التي نفذتها البلدية خلال العام المنصرم بلغت 14174جولة تم من خلالها رصد 4129 محلاً مخالفاً وإغلاق 490 منها، ومصادرة 78 طناً من اللحوم والأسماك والخضراوات و19 ألف عبوة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومنتهية الصلاحية، ومصادرة 780 لتر حليب فاسد، بالإضافة إلى تدنٍّ في مستوى النظافة العامة والخاصة بالعمالة.

وأشار إلى أن نجاح البلدية في رصد تلك المخالفات وفرض تلك الغرامات على المحلات ساهم في رفع مستوى جودة الصحة العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة من مصانع الطعام والحد من الظواهر السلبية في شوارع المدينة مثل البسطات العشوائية والباعة الجائلين وإعادة تأهيل المخابز والمطاعم ومستودعات الغذاء.

وأهاب الهلالي بالمواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات تتم ملاحظتها على خط طوارئ الأمانة رقم (940).