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مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
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تواصل – هياء الدكان:

كرّم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، خلال زيارة خاصة، الطالب عبدالرحمن بن فياض آل إدريس، بين زملائه ومعلميه في مدارس المنارات الأهلية، بعد فوزه بالميدالية الذهبية والمركز الأول في الأولمبياد العربي الثامن للكيمياء والذي عُقد مؤخراً في دولة الكويت.

وهنأ المدير العام الطالب والمدرسة على هذا الإنجاز الكبير وقدم له بهذه المناسبة هدية تذكارية تكريما له، كما قدّم مدير إدارة النشاط الطلابي الأستاذ أنور أبو عباة والذي كان مرافقا للمدير العام  شرحا مبسطا عن الأولمبياد الدولي ومراحل تنفيذه.

وشرح رئيس قسم النشاط العلمي الأستاذ خالد الحربي تاريخ المنجزات التي تمت من طلاب تعليم الرياض في الأولمبياد الدولي خلال السنوات الماضية.

من جهته، عبّر الطالب عن سعادته بتكريمه بين زملائه وفي مدرسته من المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض مبيناً أن هذه الزيارة وهذا التكريم يعد حافزاً كبيراً لتقديم الأفضل في مناسبات قادمة وذكرى ولفتة رائعة لا تُنسى.

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