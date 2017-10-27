حساب المواطن يجيب على السؤال الأكثر تكراراً: متى يتم الصرف للمستفيدين؟

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله
أقرا الخبر
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل
أقرا الخبر
انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً
أقرا الخبر
بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»
أقرا الخبر
«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)
أقرا الخبر
مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية
أقرا الخبر
أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

ترشيحاتنا

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

مصادر: مواطن يقتل زوجته في عرعر ويسلم نفسه للشرطة

مصادر: مواطن يقتل زوجته في عرعر ويسلم نفسه للشرطة

«حساب المواطن» يكشف عن المنتجات المشمولة بالدعم

«حساب المواطن» يكشف عن المنتجات المشمولة بالدعم

بالأسماء.. ترشيح 1384 متقدماً على الوظائف الإدارية

بالأسماء.. ترشيح 1384 متقدماً على الوظائف الإدارية

حساب المواطن يجيب على السؤال الأكثر تكراراً: متى يتم الصرف للمستفيدين؟

حساب المواطن يجيب على السؤال الأكثر تكراراً: متى يتم الصرف للمستفيدين؟
0

 

 

تواصل – فريق التحرير:
أكدت خدمة العملاء في حساب المواطن، أن الصرف للمستفيدين، سيتم قبل اتخاذ أي خطوة في تغيير أسعار منتجات الطاقة، دون تحديد وقت محدد.

جاء ذلك في رد الحساب على تساؤلات عدد من المواطنين “متى تصرفون الفلوس”، وقالت خدمة العملاء في ردها: “عزيزي المستفيد، من المعلوم أن الصرف سيتم قبل اتخاذ أي خطوة في تغيير أسعار منتجات الطاقة”.

وحول كيفية تسجيل “أهل الضمان الاجتماعي وكبار السن؟”، أجابت خدمة العملاء: طريقة التسجيل لمستفيدي الضمان عن طريق “تسجيل جديد”، ثم إدخال (رقم الهوية – تاريخ الميلاد- رقم الجوال)

وبشأن ماذا يفعل مواطن نسي كلمة السر وكيف يُرجعها؟ قالت خدمة العملاء‏: ” في حال نسيت كلمة المرور، الرجاء الضغط على “حسابي” في الصفحة الرئيسية ثم الضغط على زر”نسيت كلمة المرور”.

وفي رد الحساب على سؤال مواطن بالخارج قال فيه: أنا مواطن سعودي موظف بدولة خليجيه وراتبي 1500 دينار، ما يقارب 18 ألف ريال هل يحق لي التسجيل في حساب المواطن؟ قالت خدمة العملاء‏: “الدعم لا يشمل من هو خارج البلاد لمدة طويلة، وفي حال العودة بإمكانك التسجيل في البرنامج.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مصادر: ارتفاع الطلب على الجنسية السعودية إلى 42% خلال العام الجاري

مصادر: ارتفاع الطلب على الجنسية السعودية إلى 42% خلال العام الجاري

محكمة كندية تُبرّئ مبتعثاً سعودياً حاول ذبح زميلته بالجامعة

محكمة كندية تُبرّئ مبتعثاً سعودياً حاول ذبح زميلته بالجامعة

البيئة تتجه لإنشاء مصنع لتدوير مخلفات النخيل والتمور بقيمة 2.5 مليار

البيئة تتجه لإنشاء مصنع لتدوير مخلفات النخيل والتمور بقيمة 2.5 مليار

المليشيات الحوثية تستهدف مجمعاً سكنياً في إحدى القرى الحدودية بنجران

المليشيات الحوثية تستهدف مجمعاً سكنياً في إحدى القرى الحدودية بنجران

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

معضلة “الأنموذج” في المشروع العلماني
مقالات

معضلة “الأنموذج” في المشروع العلماني

المزيد
«تواصل» تكشف قصة «مشعل الشهراني» من رجل إطفاء لأول مبتعث ينضم لـ«ناسا»
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف قصة «مشعل الشهراني» من رجل إطفاء لأول مبتعث ينضم لـ«ناسا»

المزيد
«المدارس الأهلية» تثقل كاهل أولياء الأمور.. مبانٍ متواضعة وزيادة رسوم بدون مبرر
تقارير وحوارات

«المدارس الأهلية» تثقل كاهل أولياء الأمور.. مبانٍ متواضعة وزيادة رسوم بدون مبرر

المزيد
مدربة تكشف لـ «تواصل» قصتها مع «التأتأة» وتقول: لم تكن عائقاً توظفت وتزوجت
تقارير وحوارات

مدربة تكشف لـ «تواصل» قصتها مع «التأتأة» وتقول: لم تكن عائقاً توظفت وتزوجت

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>