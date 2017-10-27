حساب المواطن يجيب على السؤال الأكثر تكراراً: متى يتم الصرف للمستفيدين؟

تواصل – فريق التحرير:

أكدت خدمة العملاء في حساب المواطن، أن الصرف للمستفيدين، سيتم قبل اتخاذ أي خطوة في تغيير أسعار منتجات الطاقة، دون تحديد وقت محدد.

جاء ذلك في رد الحساب على تساؤلات عدد من المواطنين “متى تصرفون الفلوس”، وقالت خدمة العملاء في ردها: “عزيزي المستفيد، من المعلوم أن الصرف سيتم قبل اتخاذ أي خطوة في تغيير أسعار منتجات الطاقة”.

وحول كيفية تسجيل “أهل الضمان الاجتماعي وكبار السن؟”، أجابت خدمة العملاء: طريقة التسجيل لمستفيدي الضمان عن طريق “تسجيل جديد”، ثم إدخال (رقم الهوية – تاريخ الميلاد- رقم الجوال)

وبشأن ماذا يفعل مواطن نسي كلمة السر وكيف يُرجعها؟ قالت خدمة العملاء‏: ” في حال نسيت كلمة المرور، الرجاء الضغط على “حسابي” في الصفحة الرئيسية ثم الضغط على زر”نسيت كلمة المرور”.

وفي رد الحساب على سؤال مواطن بالخارج قال فيه: أنا مواطن سعودي موظف بدولة خليجيه وراتبي 1500 دينار، ما يقارب 18 ألف ريال هل يحق لي التسجيل في حساب المواطن؟ قالت خدمة العملاء‏: “الدعم لا يشمل من هو خارج البلاد لمدة طويلة، وفي حال العودة بإمكانك التسجيل في البرنامج.