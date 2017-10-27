99 دولاراً غرامة النظر إلى الهاتف أثناء المشي

تواصل – وكالات:

بدأت السلطات في أكبر مدن ولاية هاواي الأمريكية فرض غرامة تصل إلى 99 دولاراً على المارة الذين يتم ضبطهم وهم يعبرون الطريق بينما يحدقون في شاشات هواتفهم المحمولة.

ويهدف القانون الجديد الذي بدأ سريانه أمس الأول الأربعاء إلى منع الأشخاص المشتتين من التخبط وسط السيارات وهم يعبرون الطريق. وفرض حظر على كتابة الرسائل النصية القصيرة أثناء القيادة شائع، لكن هونولولو أصبحت أول مدينة كبيرة بالولايات المتحدة توسع نطاق الحظر ليشمل المارة بعد موافقة مجلس المدينة على القرار في يوليو الماضي.