بريطانيا.. طفل يُبلغ عن والده ويدل الشرطة على مصنعٍ للمخدرات

تواصل – وكالات:

عثرت الشرطة البريطانية على مصنع لمادة الكوكايين المخدرة ومخبأ للأسلحة، بعد أن اتصل طفل بخدمة الطوارئ، ليخبر عن والده الذي لم يكن بحالة جيدة.

ووصلت الشرطة إلى منزل في باري ديرمونت بمدينة ليفربول، بعدما قرر طفل الاتصال بخدمة الطوارئ، ليبلغ عن والده توماس روان (46 عاماً) والذي كان في حالة سيئة، على إثر استنشاقه مادة بيضاء.

وأخبر الطفل الضباط، أن والده أخفى سكين مطبخ كبير، بالقرب من مدخل المبنى، خلال زيارتهم إلى المنزل يوم 5 مارس الماضي، وكشف البحث عن وجود مصنع للمواد المخدرة، بالإضافة إلى مخزن يضم نحو 38 مسدساً.

وعثرت الشرطة أيضاً في الموقع، على كميات كبيرة من الذخيرة، إلى جانب مواد لتحضير الكوكايين، ومواد مخدرة أخرى، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وكشفت تحاليل الطب الشرعي، أن بقايا الحمض النووي لتوماس كانت لا تزال على الأسلحة النارية والذخيرة. وتمت إحالته إلى المحكمة، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات، بتهمة تصنيع المواد الممنوعة، إلى جانب حيازة الأسلحة النارية بشكل غير قانوني.