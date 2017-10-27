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مصادر: ارتفاع الطلب على الجنسية السعودية إلى 42% خلال العام الجاري

مصادر: ارتفاع الطلب على الجنسية السعودية إلى 42% خلال العام الجاري
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة عن ارتفاع الطلب على الحصول على الجنسية السعودية، وجواز سفر ثانٍ بنسبة 42% خلال العام الحالي، وذلك بعد زيادة إقبال الأثرياء المقيمون في المملكة على طلب الحصول على الجنسية.

ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تطبيق الولايات المتحدة إلى جانب عدد من الدول الأوروبية الأخرى ضوابط أكثر صرامة على سياسات الهجرة، في ضوء الاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، فيما جاء أغلبية مقدمي الطلبات من سوريا واليمن ومصر وباكستان والسودان، وفقا لـ”عكاظ”.

وبحسب سيتيزنشب إنفست المتخصصة في برامج الحصول على الجنسية من خلال استخراج جواز سفر ثانٍ قانوني، جاء السوريون في الصدارة من حيث عدد الطلبات المقدمة في المملكة، بنسبة 23 %، يليهم اليمنيون بنسبة 14 %، والمصريون بنسبة 11% والباكستانيون بنسبة 10 %، ثم السودانيون بنسبة 8 %.

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