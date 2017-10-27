بدء حجز «آيفون X» في المملكة اليوم.. تعرّف على الأسعار

تواصل- وكالات:

دعا عدد من الشركات والمتاجر عملاءها لحجز أجهزة “آيفون x”، تمهيداً لبدء طرحه بالأسواق صباح يوم الجمعة المقبل.

وجاءت أسعار الجهاز الجديد طبقاً لما عرضته تلك الشركات والمتاجر على النحو التالي: 4199 ريالاً للجهاز بسعة 64GB، و4799 ريالاً للجهاز بسعة 256GB، وكان سعر الجهاز لدى بعض الشركات 4399 ريالاً للجهاز سعة 64GB، و4999 ريالاً للجهاز بسعة 256GB.

وتصميم “آيفون x” زجاجي بالكامل مع الفولاذ المقاوم للصدأ، مع شاشة 5.8 إنش SUPER Retina، وشريحة A11 Bionic، وشحن لاسلكي، وعدد من المميزات الجديدة والمحسنَّة.