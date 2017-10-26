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وزير المالية: نخطط للمزيد من خفض الدعم بنهاية العام الحالي

وزير المالية: نخطط للمزيد من خفض الدعم بنهاية العام الحالي
وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان
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تواصل – الرياض:

قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن “المملكة ما زالت تخطط لجولة أخرى من خفض الدعم بنهاية العام الجاري 2017”.

وأضاف “الجدعان”، على هامش مبادرة الاستثمار في مقابلة مع “بلومبيرغ”، أن الحكومة تدرس ميزانية أكثر توسعاً مما كان مقرراً لعام 2018 لتحفيز الاقتصاد، مبيناً أن التنمية تتطلب هذا الدعم.

وبخصوص إصدار السندات الدولية، قال الجدعان إنه لا يتوقع طرح المزيد من السندات الدولية خلال هذا العام، ولكن من الممكن طرح إصدارات محلية، مبينا أنه سيتم المحافظة على الإصدار في السوق المحلية فقط للتأكد من العمل على تطوير سوق الدين.

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بورصة تواصل

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